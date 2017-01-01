Facebook'tan Yanlış Alarm!

Facebook, hafta içerisinde, Bangkok'ta meydana geldiği iddia edilen bir patlamanın ardından Güvenlik Kontrolü (Safety Check) özelliğini aktif etti. Buradaki sorun ise, şehirde herhangi bir terör saldırısı, bombalama veya endüstriyel kazanın yaşanmamış olmasıydı.



Sitenin Güvenlik Kontrolü özelliği, tehlikeli bölgelerdeki kullanıcılara, genellikle bir terör saldırısı, doğal afet veya başka bir kriz durumunun ardından güvende olduklarını belirtme imkanı tanıyor. Bu yüzden de Tayland'ın başkentindeki kişilerden Facebook tarafından kendilerini güvende olarak işaretlemeleri istendiğinde, ortaya bir karışıklık çıkmış oldu. Alarm, bir "patlamadan" bahsetmekteydi ve bunun birden fazla kaynaktan doğrulandığını söylemekteydi.



Gazetecilerin herhangi bir patlama veya bombalama hakkında doğrulanabilir herhangi bir bilgisi bulunmuyordu. Ayrıca polis de böyle bir bilgiye sahip değildi. Çarşamba günü ise, 2015 yılında büyük bir bombalama ile sarsılan şehirde herhangi bir tehlikenin bulunmadığı kesinleşmiş oldu. Hatta şehrin polis lideri de yaptığı bir açıklama ile herhangi bir sorun olmadığını ve şehirdekilerin güvenliği için gerekli bütün önlemlerin alındığını bildirdi.



Facebook'un alarmının tetiklenmesinin sebebi ise tam olarak belirli değil. Ancak sosyal medya platformu, alarmın kullanımını savunmakta ve tasarlandığı gibi çalıştığını söylemekte. Bir Facebook sözcüsü yaptığı açıklamada, Güvenlik Kontrolü özelliğinin aktif edilmesi için Facebook'un güvenilir üçüncü parti kaynaklardan doğrulama aldığını söylemekte. Ancak Facebook, alarmı 10 saat boyunca aktif tutan bu güvenilir üçüncü parti kaynağın kimliğini CNNMoney'ye açıklamayı reddetmiş durumda.



Salı günü Bangkok'ta, bir hükümet binasına maytap atan protestocuların bulunduğu bir olay yaşanmıştı. BBC, bu haberlerden birinin, geçtiğimiz yıl Bangkok'ta yaşanan bombalamanın ardından düzenlediği görüntülerden biri ile sunulduğunu söylemekteydi. Bu haberi yayınlayan site – bangkokinformer.com – Çarşamba günü "bakım modunda" olarak gözükmekteydi ve bu da Facebook'un bu siteyi "güvenilir üçüncü parti" olarak alarmı için kullanmış olabileceği ihtimalini ortaya çıkarmakta. Ancak haberin, internetin büyük sorunlarından biri olan yalan veya yanlış haberlerden biri olduğu kesin...