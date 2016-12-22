Facebook'tan "Gizleme" Kolaylığı!

Giderek daha karmaşık ve gelişmiş bir hale gelen algoritmalar sayesinde web üzerinde kullanılan ve belirli kullanıcıları spesifik olarak hedefleyen reklamlar bazen gerçekten sinir bozucu olabiliyor. Örneğin yakın bir zamanda tanıdığınız birisi hayatını kaybettiyse ve karşınıza onu hatırlatan reklamlar çıkıyorsa bu travmatik sonuçlar bile doğurabiliyor. Facebook işte bu gibi istenmedik durumlara bir çözüm bulmaya çalışıyor.



Sosyal ağ tarafından geliştirilmekte olan yeni bir özellik kullanıcıların istenmeyen reklamları çok daha etkili bir biçimde gizlemelerine olanak tanımayı hedefliyor. Söz konusu seçenek halihazırda alkol ve ebeveyn ürünlerine dair reklamları engellemeyle sınırlanmış durumda olsa da, sosyal ağ yakın bir zamanda Ad Age adı verilen bu aracın diğer endişe unsuru başlıkları da engellemeye başlayacağını belirtiyor.



Facebook bu yenilikle birlikte reklam tercihlerinin kullanımını çok daha işlevsel ve geniş kapsamlı bir hale getirmeyi planlıyor. Henüz test aşamasında olan bu yenilik; eğer yeterli ilgi görebilirse yakın bir gelecekte bütün kullanıcılara sunulabilir.