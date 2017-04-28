Facebook'tan "Dezenformasyon" İtirafı

Facebook, bazı devletlerin ve grupların platformda siyasi dezenformasyona yönelik faaliyet yürüttüğünü duyurdu.
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