Facebook'taki Paylaşımı Nedeniyle Tutuklandı

DENİZLİ'de, Suriyeli kız çocuğuna çarpan yolcu minibüs şoförünün dövülmesinin ardından meydana gelen olaylar sonrasında sosyal medyada yaptığı paylaşımlarla halkı kin ve düşmanlığa sevk ettiği gerekçesiyle polis tarafından gözaltına alınan 23 yaşındaki Bekir Tarğıl, sevk edildiği adliyede çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.



Geçen 23 Nisan Pazar günü Pamukkale İlçesi, Dokuzkavaklar Mahallesi, Şeyh Bedrettin Caddesi'nde Koray Kulak yönetimindeki 20 M 0335 plakalı yolcu minibüsü, aniden yola 13 yaşındaki Suriye uyruklu kız çocuğuna çarptı. Kız çocuğu hafif yaralanırken, ailesi minibüs şoförü Kulak'a tepki gösterip, dövdü. Kulak'ın yardım istemesi üzerine duraktan diğer minibüs şoförlerinin de gelmesiyle gerginlik daha da tırmandı, arbede yaşandı. Polis, olaya müdahale ederek daha fazla büyümesini önledi. Ambulansla Denizli Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Suriye uyruklu kız çocuğu ise tedavi edildikten sonra taburcu edildi.



FACEBOOK'TA PAYLAŞIMI YÜZÜNDEN TUTUKLANDI



Yaşananlar kısa sürede sosyal medyada da paylaşılmaya başladı. İddiaya Bekir Tarğıl da sosyal paylaşım sitesi Facebook'taki sayfasından olayın fotoğrafları ve 'Uyan Denizli uyan, Bozkurtlar Türk vatandaşını ezmek neymiş göstereceğiz', 'Suriyeliler bizim Türk vatandaşlarına saldırdı, tüm Türk milletini bekleriz, harp devam etmektedir. Tüm Türk arkadaş, dostlarımız bekliyoruz, ezilmeyeceği, ezeceğiz' yazılı paylaşımda bulundu.



Denizli İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube ekipleri, Bekir Tarğıl'ı bu paylaşımı nedeniyle gözaltına aldı. Polisteki işlemlerinin ardından dün adliyeye sevk edilen Bekir Tarğıl, çıkarıldığı mahkemece, 'halkı kin ve düşmanlığa sevk ettiği' suçlamasıyla tutuklandı.



- Denizli