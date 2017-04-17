ABD'de Korkunç Olay: Facebook Canlı Yayınında Cinayet İşledi

ABD'nin Cleveland kentinde kız arkadaşı ile tartışan şahıs, işlediği cinayeti Facebook'tan canlı yayınladı. Katil, cinayetten sonra telefonu kapatarak kayıplara karıştı.

CİNAYETİ PASKALYA GÜNÜ'NDE İŞLEDİ

Steven Stephens adlı 37 yaşındaki siyahi şahsın işlediği kan donduran cinayet, Hristiyanlıktaki en büyük bayramlardan kabul edilen Paskalya Günü'nde gerçekleşti. Cleveland polisine göre, 74 yaşındaki Robert Godwin adlı siyahiyi yol kenarında durduran Stephens, cinayeti işledikten sonra telefonunu kapatarak, izini kaybettirdi.

13 KİŞİYİ DAHA ÖLDÜRDÜĞÜNÜ SÖYLEDİ

Cleveland halkını sokağa çıkmamaları konusunda uyaran polis, Facebook canlı yayını sırasında yaptığı telefon konuşmasında 13 kişiyi daha öldürdüğünü ifade eden Stephens'in yakalanması için geniş çaplı arama başlattı. Stephens'in kız arkadaşının güvenlik güçleriyle ortak hareket ettiği belirti.

FACEBOOK VİDEOYU YAYINDAN KALDIRDIKLARINI AÇIKLADI

Facebook yetkilileri, sakıncalı olduğu için söz konusu videoyu yayından kaldırdıklarını ve şüpheli ile ilgili bilgileri güvenlik birimleriyle paylaştıklarını açıkladı.