Facebook'ta Asistan Dönemi!
Facebook'un Messenger üzerinde yaşayan sanal asistanı 'M' kullanıma sunuldu.
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İnternette yeni uygulama başlıyor! Sınırlar değişti
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Bakan müjdeyi verdi: Dev proje haziranda devreye giriyor
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Erdoğan iddialara cevap verirken duyulmamış bir gerçeği açıkladı