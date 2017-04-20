Facebook Spaces ile Sanal Dünyada Arkadaşlarınızla Buluşun

Facebook'un çok konuşulan konferansı F8 ile birlikte birçok yenilik gün yüzüne çıkmaya başladı. Konferansta tanıtılan Facebook Spaces ile sanal gerçeklik gözlükleri üzerinden arkadaşlarınızla aynı dünyada buluşmak mümkün olabilecek.



Facebook, sanal gerçeklik firması Oculus VR'ı 2 milyar dolar karşılığında 2014 yılında satın aldığından beri, Zuckerberg, sosyal etkileşimin ana metodunun VR olacağını belirtiyordu. Bu açıklamayı destekleyen yönde bir yeniliği tanıtan Zuckerberg, Facebook Spaces adında, kullanıcıların arkadaşlarıyla vakit geçirebileceği sanal gerçeklik ortamını detaylı halde açıkladı.



Uygulamanın içinde bireyler kendileri için dijital avatarlar oluşturabiliyorlar. Bu konuda da Facebook kullanıcılara büyük bir kolaylık sağlayarak bireylerin kendilerine ait fotoğrafları inceleyip onlara en benzer formattaki dijital avatarları hazır halde gösterime sunuyor. Kullanıcılar daha sonra bu avatarları istedikleri gibi değiştirebiliyorlar.



Facebook Spaces ile görünüşünüze karar verdikten sonra arkadaşlarınızı davet edip istediğiniz gibi paylaşımlar yapmanız mümkün hale geliyor. Facebook içeriklerini sanal gerçeklik boyutunda görebiliyor; 360 derece video ve fotoğraflarla yeni yerler keşfedebiliyorsunuz.