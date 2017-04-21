Facebook, F8 Konferansı'nda Sanal Gerçeklik (VR) Uygulaması Facebook Spaces'ı Tanıttı.





Facebook Spaces, F8 Konferansı'nda Tanıtılan Sanal Gerçeklik (VR) Uygulaması. 360 Derece Gif, Avatar Oluşturma, 3D Obje Çizimi, Arkadaş Davet Etme Özellikleri!



F8 Konferansı'nda Tanıtılan Sanal Gerçeklik (VR) Uygulaması hakkında herşey burada! Facebook, birinci günü dün gerçekleşen F8 Konferansı'nda Sanal Gerçeklik (VR) uygulaması Spaces'ı tanıttı.



Facebook Spaces, insanların arkadaşlarıyla adeta aynı odadaymışlar gibi eğlenceli, etkileşimli bir sanal ortamda buluşmasını sağlayan bir Sanal Gerçeklik (VR) uygulaması. Facebook Spaces, Oculus Rift için beta olarak kullanıma sunuluyor.



Facebook Sanal Gerçeklik Uygulaması Spaces ile insanlar, Facebook içeriklerini arkadaşlarıyla Sanal Gerçeklik formatında görebiliyor; 360 derece video ve fotoğraflarla yeni yerleri ziyaret edebiliyor.



Sanal bir kalemle, bir şapkadan oyunlara kadar hayal edilebilecek her şey havaya çizebiliyor. Facebook Sanal Gerçeklik Uygulaması sayesinde insanlar gerçek hayattaki bir arkadaşlarını Messenger'dan görüntülü olarak arayabiliyor, böylece sanal ortamlarına daha da çok insan getirebiliyor.



Arkadaşları, aramalarına telefonlarından cevap vererek sanal dünyalarını görebiliyor.



Facebook, selfie çubuğunu da tabii ki unutmadı. İnsanlar, onu kullanarak deneyimlerinin fotoğraflarını çekip anılarını Facebook'tan arkadaşlarıyla paylaşabiliyor.



Facebook Spaces GIF'ler:





FacebookSpaces 360 Video GIF



FacebookSpaces – Avatar Oluşturma



FacebookSpaces – 3D Obje Çizimi



FacebookSpaces – Arkadaş Davet Etme



http://www.teknotalk.com/facebook-spaces-vr-uygulama-56603/