Facebook'un Messenger üzerinde yaşayan sanal asistanı 'M' kullanıma sunuldu.



Facebook CEO'su Mark Zuckerberg, Facebook'un yapay zeka konularında uzun süredir çalışmalar yaptığını ve 'M' adında yapay zeka kullanan bir sosyal medya asistanından bahsetmişti. Zuckerberg'in bahsettiği sanal asistan 'M', sonunda Facebook Messenger üzerinde kendine bir yer buldu.







İlk etapta kullanıcılara sohbet içeriğine göre öneriler getirecek M, Facebook'un iOS ve Android uygulamalarının ABD'deki kullanıcılarına sunuluyor. Sanal asistan, Messenger sohbetlerinizi gerçek zamanlı olarak analiz edip, belirli anahtar kelimeleri kullandığınızda M'in önerilerini getiriyor. Bunlardan ilki "Teşekkürler" ya da "Bye bye" gibi sözcüklere getirilen sticker önerileri.







Diğer yetenekleri arasında ödeme hakkında konuştuğunuzda gelen para ödeme ya da para isteme seçeneği, konum paylaşma, etkinlik planlama, anket oluşturma ve yolculuk için Uber çağırma bulunuyor. Sohbet sırasında M logosuyla görünen bu önerileri kullanmak için gösterilen öneriyi seçmeniz yeterli oluyor.







Arkadaşlarıyla sohbet ederken ekranın herhangi bir yerinden rastgele önerilerin çıkmasını istemeyenler, ayarlar paneli içinden yazılımı sessize alabiliyor. Ayrıca tavsiyeler bazında da ayrı ayrı sessize alma imkanı sunulacak.



Facebook Sanal Asistan'ını Piyasaya Sürdü! yazısı ilk önce SosyalMania üzerinde ortaya çıktı.