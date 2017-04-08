Facebook, Sahte Haberler ile Savaşına Bir Güncelleme Daha Ekledi

Sahte haberlerle savaşmaya verilen özveri en çok da Facebook'tan geliyor. Facebook, geçtiğimiz Perşembe bir yeniliğini daha duyurarak, kullanıcıların yanıltıcı bilgilere/sahte haberlere erişimini engellemeye yardımcı olacak bir özellik daha eklediğini açıkladı.



Yeni özellik, haber akışının üst kısmında yer alacak ve şu anda "sahte haberler" olarak bilinen içeriklerin nasıl tanımlandığına dair ipuçları sunabilecek.



Facebook Haber Akışı Başkan Yardımcısı Adam Mosseri, bu yeni özellik hakkında birkaç ipucunu blogunda paylaştı:



"İnsanlar, Haber Akışı'nın en üstünde yer alan eğitim aracına tıklarlarsa, yanlış URL'lerin nasıl tespit edileceğine ilişkin ipuçları da dahil olmak üzere, Facebook Yardım Merkezi'nde daha fazla bilgi ve kaynak göreceklerdir. Özellikte örnek olarak, sitenin URL'sini kontrol edebilmek, kaynağın doğru araştırılması gibi bilgiler yer alıyor olacak."







Çevrimiçi bilgi edinme eğitimi kar amacı gütmeyecek şekilde geliştirildi ve ilk taslak, önümüzdeki günlerde 14 ülkedeki kullanıcıların Haberler bölümünde yer alacak.



Geçtiğimiz birkaç ay içinde Facebook, kendi "Gazetecilik Projesi"ni halihazırda başlatmıştı. Sahte haberlerin yayılımının engellenmesi için birçok çalışma yürüten Facebook, Haber Kaynağı bölümünde sürekli güncelleme yapmaya devam ederken bu savaşta olan herkese destek olmaya da devam ediyor.



Sahte haberciliğe ve bunun hızlı yayılımı konusunda hassas olan Zuckberg, "yalan haberlerin yayılmasının durdurulması, bilgilendirilmiş bir topluluk kurmanın önemli bir parçasıdır. Hepimizin doğru bilgi istediğini biliyoruz, yapılması gereken daha çok iş var" açıklamasını yaparak daha birçok yenilik ve güncelleme geleceğini belirtmiş oldu.