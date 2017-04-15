Facebook "Oy Veriyorum" Butonu Açtı

Türkiye'de milyonlarca aktif kullanıcıya sahip olan popüler sosyal paylaşım sitesi Facebook, 16 Nisan 2017 Pazar günü yapılacak Anayasa Değişikliği Referandumu için kullanıcıların halk oylamasında oy kullandıkları bilgisini arkadaşları ile paylaşmalarına imkan tanıyan 'Oy Veriyorum' butonunu aktif etti.

"EVET" YA DA "HAYIR" BELLİ OLMAYACAK

Facebook'a giriş yapan kullanıcılar "Haber Akışları"nın üst kısmında "Referandum Bugün" başlıklı bir mesajla karşılaşıyor. Buradaki butona tıklayan kullanıcılar, 'Evet' ya da 'Hayır' oyu kullandıkları bilgisini girmeden, Facebook arkadaşlarına referandum da oy kullandıklarını duyurabilecek.

SEÇMEN SORGULAMA SAYFASINA ULAŞILABİLİYOR

Ayrıca aynı mesajdaki 'Daha Fazla Bilgi' butonuna tıklandığında Yüksek Seçim Kurulunun (YSK) seçmen sorgulama sayfasına ulaşılabiliniyor.