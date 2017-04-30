Facebook Messenger Lite Uygulaması 132 Ülkede Daha Kullanılmaya Başlıyor.





Facebook Messenger Lite Türkiye 'de kullanılmaya başlanacak. Sosyal medya devinin mesajlaşma uygulamasının Lite sürümü aralarında Türkiye'nin de olduğu 132 ülkeye genişliyor.



Mark Zuckerberg ve şirketi Facebook, gelişmekte olan ülkeleri dünyaya ulaştırmanın birinci öncelikleri olduğunu her zaman açıkça belirtiyor. Gelişmekte olan bir çok ülkede internet hizmeti de data kullanımı ciddi rakamlar tutuyor. Bunu göz önüne alan sosyal medya devi daha düşük bant genişliği kullanan Facebook Lite ve Messenger Lite sürümlerini bu ülkelerin kullanımına açıyor.



Geçtiğimiz yıl sadece 5 ülkede kullanılmaya başlanan Messenger Lite uygulaması şimdi aralarında Türkiye'nin de olduğu 132 ülkede daha kullanılmaya başlanacak.



Facebook Messenger Lite Türkiye'de, 132 Ülke Daha Kullanmaya Başlıyor





Facebook Messenger Başkanı David Marcus yaptığı açıklamada bugün yayımlanan son güncelleme ile Messenger Lite Sürümünün sınırlı hafıza ve işlem gücüne sahip daha eski telefonlar için özel olarak tasarlandığını duyurdu. Uygulama ile kullanıcılar Messenger'ın 1.2 milyardan fazla kullanıcısıyla sohbet edebilecekler ancak metin, fotoğraf, bağlantı ve çıkartma paylaşmasında sınırlı haklara sahip olacaklar.



Messenger Lite sürümü Messenger Day, fotoğraf filtreleri ve üçüncü parti uygulamalar gibi işlemci yoğun özellikleri kullanamayacaklar. Bununla birlikte uygulamanın da kendisi çok daha az bellek ve veri kullanacak, kararsız ağları telafi edecek özellikte çalışacak.



Bu haliyle grup şirketlerinden biri olan WhatsApp ile doğrudan rekabet edecek. (Bu nasıl olacak sa?)



Bu 132 Ülke Arasında Almanya, Kolombiya, İtalya, Vietnam, Cezayir, Fas, Nijerya, Peru, Türkiye, Japonya, Tayvan ve Hollanda gibi ülkeler yer alıyor.



Messenger Lite Hala Kullanamayan Ülkeler ise ;





Messenger Lite, Bangladeş, Brezilya, Kanada, Çin, Küba, Hindistan, Endonezya, İran, İrlanda, Meksika, Yeni Zelanda, Filipinler, Sudan, İngiltere, ABD ve Kuzey Kore'de halen bulunmamaktadır.



Donanım açısından bakıldığında, Messenger Lite yalnızca Android'de kullanılabilir, ancak işletim sisteminin eski sürümleriyle Android 2.3 Gingerbread'e kadar olan geri sürümlerde de çalışıyor.



Messenger Lite Sürümü!





Facebook Android Messenger uygulamasının hafif sürümü Messenger Lite'ı Geçtiğimiz Yıl Ekim Ayında duyurmuştu.



Messenger Lite; kırpılmış yeni mesajlaşma uygulaması daha az bellek kullanıyor ve daha az güçlü işlemcilere sahip eski telefonlar için tasarlanmış. Eski telefonlarıda mesajlaşma uygulamasının performansını arttıracak Messenger Lite sürümü, ilk olarak Kenya, Malezya ,Sri Lanka, Tunus ve Venezuela'da kullanılmaya başlanmıştı.



TechCrunch

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http://www.teknotalk.com/facebook-messenger-lite-turkiye-56950/