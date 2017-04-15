Haberler.com, haber HABER SON DAKİKA MANŞET SEÇİM FİNANS VİDEO SPOR MAGAZİN GAZETELER HAVA DURUMU NAMAZ VAKİTLERİ
Facebook Messenger'in Kullanım Oranı Instagram'ı İkiye Katladı
Ara
BİST 90.064 %0,21
DOLAR 3,7299 %1,81
EURO 3,9451 %1,32
PARİTE 1,0613 %-0,01
ALTIN 154,41 %1,89
FAİZ 11,46 %2,14
Finans
Ekonomi
Haberler
Yazarlar
Borsa
Döviz
Altın
Faiz
Kredi
Dış Piyasalar
Akaryakıt
Haberler
Son Dakika
|
Gündem
|
Piyasa
|
Memur
|
KOBİ
|
Turizm
|
Enerji
|
Şirket Haberleri
|
Aracı Kurum Raporları
|
KAP Açıklamaları

Facebook Messenger'in Kullanım Oranı Instagram'ı İkiye Katladı

Dünya genelinde oldukça geniş bir kullanıcı kitlesine sahip olan Facebook, istikrarlı başarısını sürdürmeye devam ediyor.

Facebook Messenger'in Kullanım Oranı Instagram'ı İkiye Katladı

Dünya genelinde oldukça geniş bir kullanıcı kitlesine sahip olan Facebook, istikrarlı başarısını sürdürmeye devam ediyor. İlk başta Facebook'a dahil olan ancak sonradan Facebook ile bağlantılı bir uygulama olarak kullanıcıların beğenisine sunulan Facebook Messenger, bu başarıdaki en önemli kriterlerden birisi.

Facebook hesabınızdaki arkadaş listenizde yer alan bütün kullanıcılarla sohbet etmenizi sağlayan mesajlaşma uygulaması Facebook Messenger, geçtiğimiz yaz elde ettiği rekoru yineleyerek, yeni bir rekora imza attı.

Kullanıcılara oldukça rahat bir şekilde iletişim imkanı sağlayan Facebook Messenger, geçtiğimiz yaz aylarında 1 milyarlık kullanıcı sayısına ulaşarak bir rekor kırdı ve daha aradan bir yıl geçmemesine rağmen 1,2 milyarlık kullanıcı sayısına ulaşarak Instagram'ın kullanıcı sayısını oldukça geride bıraktı.

Görüntülü durum güncellemeleri, mesajlara emojilerle cevap verebilme ve ödeme yapabilme gibi kullanıcılara sunulan birçok özelliğin, bu durumda bir etkisinin olmadığı ve bu artışın asıl sebebinin; internet bağlantısı yavaş veya akıllı telefonu eski olanlara özel olarak hazırlanan Facebook Messenger Lite olduğu paylaşılan bilgiler arasında.

Kaynak: Ontrava.com

<< Önceki Haber | Sonraki Haber >>

Facebook Messenger, Akıllı Telefon, İnstagram, Instagram, Facebook, net, İnternet