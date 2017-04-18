- 'Facebook katili' aracında kendini vurdu



WASHINGTON - Facebook'ta canlı yayın yaparken, yoldan geçen yaşlı adamı öldüren "Facebook katili" Steve Stephens aracında kendini vurdu.

"Facebook katili" Steve Stephens, pazar günü Clevand bölgesinde Facebook'ta yaptığı canlı yayın sırasında 74 yaşındaki Robert Godwin'i öldürmüştü. Amerikan medyası 37 yaşındaki Steve Stephens'ı "Facebook katili" olarak adlandırıyordu.

Pennsylvania Eyalet Polisi yaptığı açıklamada, yerel saat 11. 00'de Steve Stephens'la ilgili bir ihbar aldıklarını söyledi. Polis, şüphelinin Erie bölgesinde görüldüğünü, daha sonra ekipler tarafından, aracının takibe alındığını dile getirdi. Pennsylvania eyalet polisi, "Steve Stephens'ın aracı takip sonucu PIT manevrasında hareketsiz kaldı ve ardından kendini vurdu" şeklinde açıklama yaptı. Cleveland Polis Şefi Calvin Williams ise sivil ve polis yetkililerinden yaralananların olmadığını ifade etti.