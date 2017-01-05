Facebook, İzmir Saldırı Sonrası 'Güvendeyim' Butonunu Devreye Soktu

Dünyaca ünlü sosyal medya sitesi Facebook, İzmir Adliye'sinde meydana gelen terör saldırısı sonrası güvenlik durumu kontrolü için İzmirli kullanıcılara bildirim gönderdi. Kullanıcılar bu bildirimleri onaylayarak, arkadaş listesinde bulunanlarla paylaşabiliyor.

BOMBA YÜKLÜ ARAÇLA SALDIRI DÜZENLENDİ

Akşam saatlerinde İzmir Adliyesi'nin hâkim ve savcıların kullandığı C Kapısı önüne mesai çıkışı sırasında bomba yüklü araçla gelen 3 teröristi güvenlik güçleri fark etti. Güvenlik güçleri müdahale edince teröristler bomba yüklü aracı infilak ettirdi.

2 TERÖRİST ÖLÜ ELE GEÇİRİLDİ

Saldırının ardından güvenlik güçleriyle teröristler arasında çatışma çıktı. Patlamanın ardından çıkan çatışmada 2 terörist ölü ele geçirilirken 1 teröristin kaçtığı ihtimali üzerinde duruluyor. Saldırıda 1'i polisimiz 1'i adliye çalışanı olmak üzere 2 kişi şehit oldu, 7 kişi de yaralandı.

FACEBOOK "GÜVENDEYİM" BUTONUNU DEVREYE SOKTU

Facebook ise bu terör saldırısı sonrası İzmir'deki kullanıcılarına "güvende misin?" kontrolü için bildirim gönderdi. Kullanıcılar, Facebook'un bu uygulaması ile durumlarını güvendeyim ya da etkilenen bölgede değilim seçeneği ile belirliyor.