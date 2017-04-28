Facebook, Haber Doğrulama Sistemi Geliştiriyor

Facebook, sahte haberlerin etkisini azaltmak için çalışmaya devam ediyor. Özellikle ABD'nin 2016 başkanlık seçiminde zirve yapan sahte haber salgını ardından Facebook nihayet bunun bir sorun olduğunu kabul etti. Şirket, haberlerin altına koyduğu doğrulama linkleri ve milyonlarca sahte hesabı kapatması ile sosyal ağı daha temiz bir hale getirmeyi planlıyor.

FACEBOOK, YENİ BİR SİSTEM TEST ETTİĞİNİ AÇIKLADI

Salı günü Facebook yaptığı açıklamada "ilgili haberler" özelliğinin içinde yeni bir sistem test ettiklerini açıkladı. Seçenekler arasına üçüncü parti doğrulama linkleri eklenerek tarafsızlığı arttırılmaya çalışılıyor. "İlgili haberler" kısmı aslında 2013'ten beri var olan bir özellik.

''FARKLI BAKIŞ AÇILARINA VE BİLGİLERE DAHA KOLAY ERİŞİLEBİLİNECEK''

Facebook ürün müdürü Sara Su yazdığı blog gönderisinde şunları söyledi: "Bu özellik sayesinde kullanıcılar farklı bakış açılarına ve bilgilere daha kolay erişebilecekler, buna üçüncü parti doğrulama linkleri de dahil."

BAŞARILI OLURSA, FACEBOOK ÇOK DAHA TEMİZ HALE GELECEK

CEO Mark Zuckerberg geçtiğimiz Kasım ayında, Facebook'a gerçekleri doğrulamak için bir özelliğin geleceğini ve haberler için çitanın yükseleceğini söylemişti. Görünüşe bakılırsa yeni sistem, sansürcü bir anlayış tarafından kötüye kullanılmaya açık olmayacak. Eğer testler başarılı olursa Facebook çok daha temiz bir platform haline gelecek gibi görünüyor.