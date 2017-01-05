Facebook Canlı Yayınında İşkence ile İlgili 4 Gözaltı





Amerika Birleşik Devletleri'nin (ABD) Chicago kentinde kaçırdıkları zihinsel engelli beyaz gence yaptıkları işkenceyi sosyal medya platformu Facebook üzerinden canlı yayınlayan 2'si kadın 4 kişi gözaltına alındı.



Zanlıların, mağduru kentin banliyölerinden birinde kaçırarak çalıntı araçla olayın yaşandığı eve getirdikleri belirlendi. Chicago polisi büyük tepki çeken olayla ilgili kapsamlı bir soruşturma yürütüyor:



"Bu şüphelilerden birinin yakınıydı ve görünüşe göre banliyölerden birinde karşılaşmışlar. Bu şüpheliler daha sonra banliyöde bir minibüs çalmış ve onu Chicago'ya getirmiş."



"Olayın beni şaşırttığını söyleyemem ancak bu korkunçtu. Yaşananların bir kısmının aptallık olduğunu düşünüyorum. İnsanlar manşetlerde yer alabileceğini düşündükleri bir şeyle uğraşıyor."



Polis tedavi gördüğü hastaneden taburcu edilen gencin saldırının ardından travma yaşadığını belirtti.



Auteur: avatar"/>euronews-tr



Tags: Suç ile İşkence yayınında işkence ilgili Şikago Facebook gözaltı Polis şiddeti ABD canlı Gepost: 05 januari 2017