Facebook Canlı Yayını Sırasında Yaşlı Bir Adamı Öldüren Kişi Aranıyor

Steve Stephens isimli bir Amerikalı, Facebook canlı yayını yaparken öldürdüğü bir adam nedeniyle aranıyor. Cleveland polisi tarafından yakalama emri çıkartılan katilin Facebook hesabı silinirken videolarından birinde de çokça insanı öldürdüğünü söylüyor. Steve şu an için Robert Godwin Sr. isimli yaşlı adamı öldürmekten aranıyor. Diğer ölen kişilerin kim olduğu yada bu sözlerin doğruluğu henüz bilinmiyor.