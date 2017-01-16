Facebook Asparagas Haberlere Set Çekmeyi Hedefliyor





Sosyal medyanın popüler şirketi Facebook yalan haberlerin yayılmasına karşı mücadele edeceklerini duyurdu. Facebook bu amaçla bir araştırma birimi kurulacağını ve bu birimin ilk olarak yakında Almanya'da faaliyete geçeceğini açıkladı. Kullanıcılardan gelecek bildirimler sonucunda, muhtemel asılsız haberlerdeki veriler "fact checking" olarak bilinen objektif doğrulama işleminden geçirilecek.



Auteur: euronews-tr



Tags: çekmeyi set Facebook haberlere hedefliyor Almanya asparagas Gepost: 16 januari 2017