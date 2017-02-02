Facebook, 500 Milyon Dolarlık Ceza ile Karşı Karşıya

ABD'de bir mahkeme, Facebook'u bir fimanın sanal gerçeklik teknolojisini yasadışı olarak kullandığı suçlamasıyla 500 milyon dolar cezaya mahkum etti.



Davada suçlanan yapay gerçeklik firması, Oculus, Facebook tarafından 2 milyar dolara satın alınmıştı.



Davayı açan video oyun yaratıcısı Zenimax şirketi, sanal gerçeklik buluşlarının Oculus tarafından yasadışı şekilde kopyalandığını iddia ediyordu.



ABD'nin Dallas kentinde açılan ve 3 hafta süren dava sonucunda mahkeme, davacı konumundaki Zenimax şirketine, telif hakları ihlali nedeniyle 500 milyon dolar ödenmesine hükmetti.



Zenimax şirketi, açtığı davada Facebook'tan 2 milyar dolar tazminat talep etmişti.



Facebook'un sahibi Mark Zuckerberg, "Oculus ürünlerinin başka birilerinin teknolojisi ile geliştirildiği düşüncesi yanlıştır" açıklamasını yapmıştı.



Facebook temyize gidiyor



Davaya konu olan "ihlalin", Oculus firmasının Zenimax şirketinde çalışan bir mühendisi transfer etmesi ve o mühendisin, "fikri mülkiyet haklarını" yeni firmaya götürmesi şeklinde gerçekleştiği iddia ediliyordu.





2016 yılında yıllık net gelirini 10.2 milyar dolara çıkaran Facebook, davayı temyize götüreceğini açıkladı.



Facebook tarafından 2014 yılında satın alınan Oculus şirketi, "Oculus Rift" adını verdikleri sanal gerçeklik cihazı ile teknoloji dünyasında büyük ses getirmişti.