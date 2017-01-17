Fabrikasında Yaralı Bulunan İş Adamı Kurtarılamadı

Çanakkale'nin Biga ilçesinde fabrikasındaki ofisinde silahla yaralanmış halde bulunan iş adamı, kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.



Biga'nın tanınmış iş adamlarından Beypazarlı Yem'in sahibi Hasan Beypazarlı, bugün fabrikasındaki ofisinde silahla yaralanmış halde bulundu. İş yerindeki çalışanları tarafından bulunan ve hemen hastaneye kaldırılan Hasan Beypazarlı'nın vefat ettiği öğrenildi. Jandarmanın olayla alakalı soruşturması sürüyor. - ÇANAKKALE