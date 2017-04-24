Fabrikalar 'Sıfır' Hata ile Çalışacak

Türk Telekom ve iştiraki Argela'nın birlikte çalışacağı uluslararası Clear5G Projesi, 5G ile fabrikalarda daha düşük gecikmeli veri iletimi, yüzde 99.999'a varan ultra yüksek güvenilirlik ve erişilebilirliğin sağlanması için çalışacak.