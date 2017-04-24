Fabrikalar "Sıfır" Hata ile Çalışacak

Türk Telekom ve iştiraki Argela'nın içinde yer aldığı Clear5G (Güvenilir 5G MTC- Kablosuz Erişim) projesi, HORIZON 2020 kapsamında hibe desteği aldı.



Türk Telekom'dan yapılan açıklamaya göre, Clear5G projesi, Avrupa Komisyonu'nun uluslararası arenadaki en yüksek bütçeli sivil araştırma ve inovasyon programı olan HORIZON 2020 kapsamında hibe desteği aldı. Türk Telekom, 5G ve ötesi araştırmaları alanında uluslararası konsorsiyumda yer almayı başaran ilk Türk telekomünikasyon operatörü oldu.



Türk Telekom ve Argela'nın birlikte çalışacağı uluslararası Clear5G projesi, 5G ile fabrikalarda daha düşük gecikmeli veri iletimi, ultra yüksek güvenilirlik ve erişilebilirliğin sağlanması için çalışacak. Clear5G projesi kapsamında fabrika içi otomasyonda şu anda veri iletiminde yaşanan 100 milisaniyelik gecikme süresi 1 milisaniyenin altına düşürülecek.



Geleceğin fabrikalarında kullanılacak uygulamalar için yüzde 99.999'a varan aşırı yüksek güvenilirlik ve erişilebilirlik sağlanacak. Fabrikalarda kullanılan algılayıcıların pil ömrünü uzatacak veri iletim teknikleri ve farklı standartlarda haberleşen tüm makinelerin birbirleriyle konuşabilir hale gelmesi için çalışılacak. Böylece Endüstri 4.0 vizyonunun daha hızlı ve etkili bir şekilde hayata geçirilmesi sağlanacak.



İngiltere'den Surrey Üniversitesi'nin yanı sıra Toshiba ve Foxconn gibi dünya devlerinin de yer aldığı projede Türkiye dışında Fransa, Yunanistan ve Tayvan'dan toplam 12 firma yer alıyor. Türkiye'den sadece Türk Telekom ve Argela'nın yer aldığı ve çalışmalarına haziran ayında başlanacak projenin yaklaşık 30 ay sürmesi planlanıyor.



"Türkiye'nin 2023 hedeflerine ulaşmasına destek olacağız."



Açıklamada görüşlerine yer verilen Türk Telekom Teknoloji Genel Müdür Yardımcısı Cengiz Doğan, Türkiye'nin dijital geleceğini inşa eden bir şirket olarak Türkiye için değer yaratan projeler içerisinde yer almaya devam ettiklerini, bu kapsamda Türk Telekom olarak geleceğin bilgi ve iletişim teknolojilerine yön verecek Clear5G gibi uluslararası bir projede yer almanın kendileri için son derece önemli olduğunu belirtti.



Doğan, "Proje kapsamında Endüstri 4,0'a yönelik makineler arası iletişim tabanlı geleceğin fabrikaları için teknoloji geliştireceğiz. Bu şekilde 5G ile birlikte yaşanacak küresel teknoloji dönüşümünün içinde yer alarak ona yön verecek olmaktan dolayı mutluyuz. Türk Telekom olarak, geleceğin iletişim teknolojileri için hem yerel hem de küresel alandaki çalışmalarımıza devam ederek, Türkiye'nin 2023 hedeflerine ulaşmasına destek olacağız." ifadelerini kullandı.



"5G mimarisinin tasarlanması adına çalışmalarda bulunacağız"



Argela Telekom Grubu Genel Müdürü Selim Sarper de Argela'nın, son 5 yıldır 5G konusunda uluslararası düzeyde yeni teknolojiler geliştiren bir şirket olma yolunda önemli başarılara imza attığını belirterek, 5G dahil olmak üzere tüm yeni nesil mobil teknolojilerinin üzerinde yükselebileceği ağ altyapısını geliştirip dünya ile paylaştıklarını bildirdi.



Türkiye'nin, teknoloji üreten ve ihraç bir ülke olması yolunda önemli adımlar attığını belirten Sarper, şunları kaydetti:



"Uluslararası konsorsiyumlarda Türk teknolojisini temsil ediyoruz. Geçtiğimiz ay duyurduğumuz yeni ürünümüz ProgNET'i, 5G çalışmaları kapsamında elde ettiğimiz birikimi, kurumsal ağ altyapılarına uygulayarak geliştirdik. 5G teknolojileri alanında ABD Patent ve Marka Ofisi'ne bugüne kadar 28 adet patent başvurusu yaptık. Milli 5G iletişim teknolojilerinin kalbi olacak projelerin geliştirilmesinde etkin rol oynayacak Türkiye'nin ilk 5G Mükemmeliyet Merkezi'ni Ankara'da açtık. Merkezimizi, 2023 hedeflerine giden yolda ileri teknolojiler geliştirme vizyonu çerçevesinde iletişim altyapılarını millileştirecek büyük bir adım olarak görüyoruz. Son olarak HORIZON 2020 kapsamında yürütülen Clear5G projesinde, senaryolara uygun 5G mimarisinin tasarlanması adına çalışmalarda bulunacağız. Clear5G ile geleceğin fabrika uygulamalarını geliştiren ekipte Türk Telekom ile birlikte ülkemizi temsil etmekten gurur duyuyoruz."