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Fabrikada Patlama: 1 Ölü
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Fabrikada Patlama: 1 Ölü

Kocaeli-Dilovası'nda bir fabrikada patlama gerçekleşti.

Fabrikada Patlama: 1 Ölü

Kocaeli-Dilovası'nda bir fabrikada patlama gerçekleşti.

Kaynak: Dunya.com

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