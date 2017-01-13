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Fabrikada Patlama: 1 Ölü
13 Ocak 2017 Cuma 14:07
Kocaeli-Dilovası'nda bir fabrikada patlama gerçekleşti.
Kocaeli-Dilovası'nda bir fabrikada patlama gerçekleşti.
Kaynak:
Dunya.com
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