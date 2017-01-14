Fabrikada Meydana Gelen Patlamada Hayatını Kaybeden Ali Koca, Toprağa Verildi - Kocaeli

Kocaeli'nin Dilovası ilçesindeki bir fabrikada dün meydana gelen patlamada hayatını kaybeden Ali Koca, toprağa verildi.



Gebze Fatih Devlet Hastanesi'nden alınan Koca'nın (34) cenazesi, Arapçeşme Mahallesi'nde bulunan Fatih Sultan Mehmet Camisi'ne getirildi.



Bu sırada anne Havva Koca, gözyaşlarına hakim olamadı.



Kılınan cenaze namazının ardından Koca'nın cenazesi, Pelitli Mahalle Mezarlığı'na defnedildi.



Cenaze törenine dünkü patlamada yaralanan işçilerle Koca'nın mesai arkadaşları da katıldı.



Kocaeli'nin Dilovası ilçesinde bir fabrikada dün meydana gelen patlamada Koca hayatını kaybetmiş, 15 kişi de yaralanmıştı.