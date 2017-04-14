Fabrika yangını 3 saat sonra kontrol altına alındı



AFYONKARAHİSAR - Afyonkarahisar'da bir fabrikada çıkan ve 2 kişinin yaralandığı fabrika yangını yaklaşık 3 saatlik müdahale sonucu kontrol altına alındı. Gün ağardığında ise yangının izleri net bir şekilde ortaya çıktı.

Yangın, Organize Sanayi Bölgesindeki bir yağ fabrikasında dün gece meydana gelmişti. Henüz belirlenemeyen bir nedenden ötürü çıkan yangının işletmenin gaz tanklarının olduğu bölümde başladığı öne sürülmüş ve hexan diye adlandırılan gazın parlaması ile başladığı iddia edilmişti. Yangında 2 işçide yaralanmıştı.

Gün ağardığından yangının izleri daha net bir şekilde ortaya çıkarken itfaiye ekiplerinin halen yangın bölgesinde olmaları ve tanklardaki gazın yanmasını beklemeleri dikkatlerden kaçmadı. Tanklardaki gazın yanmasının tamamlanmasının ardından bölgede hasar tespiti yapılacağı aktarıldı.