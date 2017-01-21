Fabrika Yangını

Düzce'de bir fabrikada çıkan yangında maddi hasar oluştu.



Edinilen bilgiye göre, Cumhuriyet Mahallesi'nde orman ürünleri üreten bir fabrikada henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı.



İşçilerin haber vermesi üzerine olay yerine gelen Düzce Belediyesi itfaiye ekipleri, yangını yaklaşık bir saatlik çalışmanın sonunda söndürdü.



Yangını fark eden işçilerin fabrikadan çıkması sonucu dumandan etkilenenin bulunmadığı yangında, fabrikanın bir bölümü kullanılamaz hale geldi.