Fabrika Yangını

Batman'da ıslak mendil ve havlu fabrikasında çıkan yangında can kaybı olmadı.



Alınan bilgiye göre, Batman- Beşiri ilçesi çevre yolu üzerindeki ıslak mendil ve havlu fabrikasında henüz belirlenemeyen bir nedenden dolayı yangın çıktı.



Yoldan geçen sürücülerin itfaiyeye haber vermeleri üzerine, yangını söndürmek için Batman Belediyesi, TPAO ve İl Özel İdaresi itfaiye ekipleri olay yerine gelerek yangına müdahale etti.



Üç katlı fabrikada çıkan yangın, yaklaşık 2 saat süren müdahalenin ardından kontrol altına alındı.



Fabrika sahibi Metin Şanlı, AA muhabirine yaptığı açıklamada, "Yangının neden çıktığını bilmiyoruz, yapılacak inceleme sonucunda ortaya çıkacak. Zarar 3 milyon civarında. Çok şükür can kaybı yok" diye konuştu.



İl Emniyet Müdürü Ali Akkaplan, olay yerine gelerek incelemelerde bulundu. Bölgede güvenlik güçlerinin de önlem aldığı görüldü.