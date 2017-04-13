Fabrika Terasından Düşen İşçi Ağır Yaralandı

KAYSERİ'de çalıştığı fabrikanın terasından düşen 34 yaşındaki Ahmet Tanrıseven ağır yaralandı.



Olay, bu sabah Melikgazi İlçesine bağlı Organize Sanayi Bölge Müdürlüğü 10'uncu Cadde'de bulunan çelik kapı fabrikasında meydana geldi. İddiaya göre, fabrikanın 5 metre yüksekliğindeki terasından ayağı kayıp düşen Ahmet Tanrıseven, yaralandı. Kayseri Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılan işçinin durumunun ağır olduğu belirtilirken, polis olayla ilgili soruşturma başlattı.



- Kayseri