Fabrika Terasından Düşen İşçi Ağır Yaralandı (2)

HASTANEDE ÖLDÜ



Kayseri'de çalıştığı çelik kapı firmasının boyahanesinde çalışan ve dengesini kaybederek düşen Ahmet Tanrıseven, kaldırıldığı Kayseri Eğitim ve Araştırma Hastanesinde doktorların çabasına rağmen hayatını kaybetti.