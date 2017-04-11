Fabrika çalışanları 'kalifiye' oluyor

40 meslek dalına, yasal düzenleme ile getirilen 'Mesleki Yeterlilik Belgesi (MYB) Zorunluluğu' için Torbalı Ticaret Odası'nın gerçekleştirdiği sınavlar tüm hızıyla devam ediyor. Aralık, Mart ve Nisan aylarında bugüne kadar toplam 5 kez sınav gerçekleştiren Torbalı Ticaret Odası, çalışanların belgeli olması için yoğun bir mesai harcıyor. Bugüne kadar gerçekleştirilen 5 sınava 20 firmadan 150 kişi katılırken, Nisan ayı sonunda da inşaat sektörüne yönelik bir sınav yapılması hedefleniyor. Kalifiye eleman sorununu büyük ölçüde çözecek bu uygulamaya tam destek verdiklerini belirten Torbalı Ticaret Odası Başkanı Abdulvahap Olgun: "MEYBEM ile ortaklaşa gerçekleştirdiğimiz sınavlara katılım oldukça güzel. Hedefimiz, bu belgeyi uygulamanın kapsadığı tüm çalışanlara kazandırmak" dedi.

BELGE ZORUNLULUĞU VAR

Tehlikeli ve çok tehlikeli mesleklerde, Mesleki Yeterlilik Belgesi vermek üzere TOBB tarafından kurulan MEYBEM, Torbalı Ticaret Odası işbirliği ile ilçede 40 farklı meslek dalında sınavlar gerçekleştiriyor. İş kazalarını en aza indirmek ve çalışanların nitelik seviyesini yükseltmek amacıyla gerçekleştirilen sınavlara katılım ise zorunlu. Bu sınavlara katılmayıp Mesleki Yeterlilik Belgesi almayan işçiler çalıştırılamayacak. Çalıştıran firmalara ise para cezası kesilecek. MEYBEM kapsamında yapılan sınavların ilki yazılı olarak gerçekleşiyor. Performans sınavları ise atölye, fabrika, inşaat şantiyesi gibi alanlarda yapılıyor. Mesleki Yeterlilik Sınavı'na katılan adaylar, iş kazaları konusunda bilinçlenerek, meslek hakkında bilgilerini geliştiriyor.

FİRMALAR İLGİ GÖSTERİYOR

Torbalı'da da gerçekleştirilen sınavların ilki Aralık ayında yapıldı. İkincisi ise Mart ayında gerçekleştirildi. Çelik kaynak, CNC, Makine Bakım, Metal Sac işlemeciliği dallarında yapılan sınavlara Merinos, Ege Özgür Makine, General Taş Kırma, Heper Metal, A Yangın, Starmaks, Ekoten, Yeni Prefabrik, Japar, Punteks, Beton Star, Gaspardo, ARC Ambalaj, Cemer, Özgür Atermit, Çetineller, Polkima, Polmak, HG Makine ve Maurer Söhne firmalarından toplamda 150 kişi katılırken, tamamı belge almaya hak kazandı. Nisan ayı sonunda ise ahşap, sıva, beton, asansör bakımı gibi meslek dallarını kapsayan inşaat sektörüne yönelik Mesleki Yeterlilik sınavı yapılacak.

SINAV ODADA, UYGULAMA FABRİKADA

Torbalı Ticaret Odası Başkanı Abdulvahap Olgun, MEYBEM ile ortaklaşa olarak gerçekleştirdikleri sınavlar ile ilçedeki birçok kişiye Mesleki Yeterlilik Belgesi kazandırdıklarını söyledi. Olgun: "Sınavları odamızda, uygulamaları ise fabrikada yapıyoruz. İşçi, bu sınav ile bilgisini, tecrübesini tescil ettirerek farkını da ortaya koyacak. Bu belgeye sahip olan kişiler, işe alımlarda rakiplerinin bir adım önüne geçiyor. Yaptığımız 5 sınava 150 kişi katıldı. Katılım oranı gerçekten de çok yüksek. Önümüzdeki aylarda inşaat sektörüne yönelik bir uygulamamız olacak. Mesleki Yeterlilik Belgesi olmayan kimse kalmayacak Torbalı'da." diye konuştu.