Fabrika Bekçisi İntihar Etti

KAYSERİ Organize Sanayi Bölgesi'ndeki (OSB) bir fabrikada gece bekçisi olarak çalışan 55 yaşındaki Cemal Demirkıran, alüminyum imalatında kulanılan kimyasal madde içerek canına kıydı.



Olay, Organize Sanayi Bölgesi 21'inci Caddede bulunan bir alüminyum fabrikasında meydana geldi. Sabah fabrikaya gelen işçiler, Cemal Demirkıran'ı hareketsiz yatarken buldu. Olay yerine gelen sağlık ekipleri Demirkan'ın yaşamını yitirdiğini belirledi. Olay Yeri İnceleme ekiplerinin yaptığı çalışmada, Demirkıran'ın gece saatlerinde alüminyum imalatında kullanılan kimyasal madde içerek intihar ettiğini anlaşıldı. Demirkıran'ın bir süredir maddi sıkıntılar yaşadığı, bu nedenle bunalıma girip intihar etmiş olabileceği belirtildi.



Fabrikada yapılan incelemenin ardından Cemal Demirkıran'ın cenazesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi morguna kaldırıldı. Polisin olayla ilgili başlattığı soruşturma sürüyor. - Kayseri