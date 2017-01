Yüce Zerey



İstanbul Bilgi Üniversitesi'nden burslu olarak Ekonomi lisansını ve London School of Economics'ten burslu olarak Bsc Economics lisansını aldıktan sonra Marmara Üniversitesi'nde İngilizce İktisat (MA) ve İstanbul Bilgi Üniversitesi'nde MBA Yüksek Lisans eğitimlerini tamamladı.



Bilgi Üniversitesi MBA Programları bünyesinde pazarlama yöneticisi ve öğretim üyesi olarak görev yaptıktan sonra Ülker bünyesinde pazarlama ve iş geliştirme müdürlükleri yaptı. Ülker grup şirketlerine ve grup dışı şirketlere yurt içi / yurtdışında pazarlama kapsamında yapılan çeşitli projelerin başında yer aldı.



Ülker'den sonra kariyerine Türk Hava Yolları'nda devam etme kararı aldı. Türk Hava Yolları'nda eTicaret ve Marka Müdürü olarak görev yaptı. Görevi esnasında, Türk Hava Yolları'nın e-ticaret, interaktif pazarlama faaliyetlerinden ve global marka yönetiminden sorumlu idi.



Türk Hava Yolları'ndan sonra The Coca-Cola Company'de; Türkiye, Orta Asya ve Kafkaslar Bölgesi'nin İnteraktif Pazarlama Grup Müdürü olarak profesyonel yaşamına devam etti. Çalışma sürecinde, kurumun bölgede yer alan bütün markalarının tüm interaktif pazarlama faaliyetlerinden sorumlu idi.



The Coca-Cola Company'den sonra halen Unilever'de; Türkiye, İran, Orta Asya ve Kafkaslar, İsrail, Kuzey Afrika, Orta Doğu, Rusya, Ukrayna ve Belarus bölgesinin Digital Direktörü ve bölgede yer alan bütün kategori ve markalarının tüm dijital faaliyetlerinden sorumlu olarak mevcut kariyerine devam ediyor.



Yerli yabancı 115 ödül ile sürdürdüğü pazarlama kariyerine ek olarak 15 senedir Bilgi Üniversitesi'nde öğretim üyesi olarak görev yapmakta ve "Pazarlama Yönetimi, İnteraktif Pazarlama" derslerini vermektedir.



Akademik paylaşımlara ek olarak, Radikal Gazetesinde ve CNN Türk bünyesinde haftalık olarak köşe yazıları yazmakta olup Doğan Yayınlarından 2014 yılında çıkan The Profesyonel, ve yine Doğan Yayınlarından 2016 yılında çıkan Fabrika Ayarlarına Dön adlı kitapların yazarıdır.