Fabri'yi Önde Görünce..."

Rodallega'nın açıklamaları şöyle"Üzgünüz... Çok iyi bir maçtı. Kontrol zaman zaman bizde zaman zaman Beşiktaş'taydı. Beşiktaş gerçekten çok iyi bir takım. 3-2 öne geçtik ancak koruyamadık. Üzgünüz..."



"FABRİ'Yİ ÖNDE GÖRÜNCE..."



"Golden sonra topu santraya koydum. Fabri'yi ileride gördüm. Vurmayı denedim. Gol olmadı. O an düşündüm. Hakemin düdüğüyle birlikte vurdum ancak olmadı"



(Sporvadisi.com)