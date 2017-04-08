Fabri'yi Önde Görünce..."
Trabzonspor'un Kolombiyalı futbolcusu Hugo Rodallega, Beşiktaş maçının ardından açıklamalarda bulundu.
Rodallega'nın açıklamaları şöyle"Üzgünüz... Çok iyi bir maçtı. Kontrol zaman zaman bizde zaman zaman Beşiktaş'taydı. Beşiktaş gerçekten çok iyi bir takım. 3-2 öne geçtik ancak koruyamadık. Üzgünüz..."
"FABRİ'Yİ ÖNDE GÖRÜNCE..."
"Golden sonra topu santraya koydum. Fabri'yi ileride gördüm. Vurmayı denedim. Gol olmadı. O an düşündüm. Hakemin düdüğüyle birlikte vurdum ancak olmadı"
(Sporvadisi.com)
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