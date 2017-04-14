Fabri, Yaptığı Kritik Hatayla Mağlubiyete Sebep Oldu

UEFA Avrupa Ligi çeyrek final ilk maçında Avrupa arenasındaki tek temsilcimiz Beşiktaş, deplasmanda Fransız ekibi Lyon ile karşılaştı. Maçı ev sahibi ekip 2-1 kazandı.

FABRİ BEŞİKTAŞ'I YAKTI

Maçın 84. dakikasında Atiba'nın geri pasında Fabri, üç Lyon'lu futbolcunun geldiğini görünce önce ilk çalımı attı, daha sonra dışarı vurması gerekirken topu kontrol edemeyince Morel, Fabri'den topu çalarak boş kaleye topu yolladı ve skoru 2-1'e getirdi.