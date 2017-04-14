Fabri, Yaptığı Kritik Hatayla Mağlubiyete Sebep Oldu
84 dakika boyunca Lyon'lu futbolculara geçit vermeyen Beşiktaş kalecisi Fabri, verilen geri pasta topu dışarı atmak yerine çalım atmayı deneyince kaptırdı ve gole sebep oldu.
UEFA Avrupa Ligi çeyrek final ilk maçında Avrupa arenasındaki tek temsilcimiz Beşiktaş, deplasmanda Fransız ekibi Lyon ile karşılaştı. Maçı ev sahibi ekip 2-1 kazandı.
FABRİ BEŞİKTAŞ'I YAKTI
Maçın 84. dakikasında Atiba'nın geri pasında Fabri, üç Lyon'lu futbolcunun geldiğini görünce önce ilk çalımı attı, daha sonra dışarı vurması gerekirken topu kontrol edemeyince Morel, Fabri'den topu çalarak boş kaleye topu yolladı ve skoru 2-1'e getirdi.
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