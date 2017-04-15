Fabri İçin Kazanacağız'

UEFA Avrupa Ligi çeyrek final ilk maçında Lyon'u elinden kaçıran Beşiktaş zafere inanıyor... Dönüş yolculuğunda morali çok bozuk olan İspanyol kaleci Fabri'ye büyük destek veren futbolcular tur yemini etti.



TEK TEK SARILDILAR



Maçta sahaya kaptan olarak çıkan Oğuzhan Özyakup'un uçakta bir konuşma yaptığı ve "Takım olarak gurur duyulacak bir performans gösterdik. Onlardan daha iyi bir takım olduğumuzu ispatladık. Kazansak da kaybetsek de bunu takım halinde yapıyoruz. Sahamızda da takım olarak çok iyi mücadele edip turu geçeceğiz" dediği öğrenildi. Konuşma sonrası futbolcuların tek tek Fabri'ye sarıldığı ve duygusal anların yaşandığı öğrenildi.



GÖZYAŞLARINA HAKİM OLAMADI



Yaptığı büyük hatayla yenilgiye neden olan Fabri'nin soyunma odasında gözyaşyarına hakim olamadığı öğrenildi. Arkadaşlarının güçlükle teselli ettiği İspanyol file bekçisine taraftarlardan ise büyük destek geldi. Sosyal medyada "Canın sağolsun Fabri" ifadesi kullanıldı.



(Takvim)