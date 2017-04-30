Fabiano 3 Maç Sonra Kalede

Fenerbahçeli kaleci Fabiano, 3 maç sonra forma şansı buldu.

Fabiano 3 Maç Sonra Kalede

Fenerbahçeli kaleci Fabiano, 3 maç sonra forma şansı buldu.

Sarı-lacivertlilerin 29 yaşındaki file bekçisi Fabiano, 3 maç sonra görev aldı. Cezalı Volkan Demirel'in yokluğunda görev alan Brezilyalı kaleci, Volkan'ın sakatlığında deplasmanda oynanan Kardemir Karabükspor mücadelesinde forma giymişti.

29 yaşındaki file bekçisi Fabiano, ilk yarısı 1-1 beraberlikle tamamlanan Çaykur Rizespor mücadelesinde 14. dakikada kalesinde gol gördü. - İSTANBUL

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