Fabiano 3 Maç Sonra Kalede
Fenerbahçeli kaleci Fabiano, 3 maç sonra forma şansı buldu.
Fenerbahçeli kaleci Fabiano, 3 maç sonra forma şansı buldu.
Sarı-lacivertlilerin 29 yaşındaki file bekçisi Fabiano, 3 maç sonra görev aldı. Cezalı Volkan Demirel'in yokluğunda görev alan Brezilyalı kaleci, Volkan'ın sakatlığında deplasmanda oynanan Kardemir Karabükspor mücadelesinde forma giymişti.
29 yaşındaki file bekçisi Fabiano, ilk yarısı 1-1 beraberlikle tamamlanan Çaykur Rizespor mücadelesinde 14. dakikada kalesinde gol gördü. - İSTANBUL
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