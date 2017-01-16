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Faber-Castell "Yaratıcılık Atölyeleri"

Faber-Castell "Yaratıcılık Atölyeleri"

Faber-Castell'in Oyuncak Müzesi ve Rahmi M. Koç Müzesi'nde hayata geçirdiği "Yaratıcılık Atölyeleri" Ocak ayında da çocukları renkli ve yaratıcı çalışmalarla buluşturmaya devam ediyor.

Faber-Castell

2017'ye yepyeni programlarıyla merhaba diyor

Oyuncak Müzesi'nde 21 ve 28 Ocak Cumartesi günleri gerçekleştirilecek "Keçe Bebek", "Tasarım" ve "Kukla" atölyeleri ile çocuklar, Orta Çağ döneminde bir serüvene çıkarak, mini şatolar, kuklalar, şövalye ve prensesler tasarlama şansı yakalayacak. Müze giriş ücreti 9TL-12TL arası olup atölyeler müze ziyaretçilerine ücretsiz olacak. Atölyelere 4-12 yaş arası tüm çocuklar katılabilecek.

Rahmi M. Koç Müzesi'nde 21 ve 28 Ocak Cumartesi günlerinde 5-7 yaş grubu çocuklar için "Müzede Bir Tırtıl" ve "Hayallerle Dolu Küçük Evler", 9-13 yaş grubu çocuklar için "Deniz Kabuğundan Tasarımlar" atölyeleri yapılacak. Katılım ücretinin 50TL-60TL arası olduğu atölyeler Fenerbahçe Vapuru'nda gerçekleştirilecek.

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