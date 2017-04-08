Faaliyet Raporuna Ak Partili, CHP'li Meclis Üyelerinden Onay

Karşıyaka Belediye Meclisinin, Nisan ayı ikinci oturumunda 2016 yılı faaliyet raporu görüşülürken, belediyenin bir yıl içinde yaptığı yatırımlar ve hayata geçirdiği projeler tüm meclis üyelerinin 'oy birliği' ile kabul edildi.



Karşıyaka Belediye Meclisinin Nisan Ayı 2. oturumu, Başkan Hüseyin Mutlu Akpınar'ın katılımıyla gerçekleşti. Belediyenin 2016 yılı faaliyet raporunun oylandığı meclis toplantısında, Başkan Akpınar, yıl içerisinde yapılan yatırım ve hizmetleri anlattı. Faaliyet raporu, hem CHP'li, hem de AK Partili meclis üyeleri olumlu oy kullandı. Rapor oy birliği ile kabul edildi.



Karşıyaka Belediye Başkanı Hüseyin Mutlu Akpınar, oy birliği için teşekkür ederek, "3 yıldır en yoğun çalışan ve en çok proje üreten belediye konumundayız.Örnek alınan projelerimiz ve halka dokunan yatırımlarımız ile fark oluşturduk ve oluşturmaya da da devam edeceğiz. Bu başarıyı hepimiz sahipleniyoruz ve daha iyilerini yapmak için var gücümüzle çalışacağız. Böyle bir süreçte birlik ve dayanışma içinde olmak çok önemli. Bunun en iyi örneğini gösteren ve 2016 yılı faaliyetlerimizi oy birliği ile onaylayan tüm meclis üyelerime teşekkür ediyorum. 27 mahallemize de eşit ve adil hizmet anlayışımızı sürdüreceğiz" diye konuştu. - İZMİR