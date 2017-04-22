Faaliyet Raporu, Pursaklar Belediye Meclisinde Kabul Edildi

Pursaklar Belediyesi 2016 yılı faaliyet raporu, Belediye Meclisi'nde görüşülerek oy çokluğu ile kabul edildi.



Pursaklar Belediye Meclisi 2017 yılı Nisan ayı meclis toplantısında 2016 yılı faaliyet raporunu görüştü. Meclis oturumunu 1. Başkan Vekili Osman Kayaer'in yönettiği oturumda Pursaklar Belediye Başkanı Selçuk Çetin, 2016 yılı faaliyetlerini meclis üyelerine anlattı. Bir saat süren oturumda mimari projeler, kültür, eğitim, sanat, spor, alt yapı gibi belediyenin hizmet alanlarında yapılan faaliyetler değerlendirildi.



Başkan Çetin'in yaptığı sunumun ardından söz alan parti grup başkanvekilleri, faaliyet raporu hakkında görüş ve eleştirilerini sundu.Yöneltilen sorulara cevap veren Belediye Başkanı Selçuk Çetin yaptığı teşekkür konuşmasında, "Pursaklar'a yaptığımız hizmette hepimizin payı var. Bu meclis öyle işler yapmalı ki yarın bir gün 'Bizler bu kararları aldık ve ilçemize bu eserleri, bu hizmetleri kazandırdık' diyebilmelidir. Şimdiye kadar yapmış olduğunuz çalışmalardan dolayı bütün meclis üyelerime teşekkür ediyorum. İlçemiz için daha çok çalışacağız inşallah" dedi.



Faaliyet raporunun değerlendirilmesinin ardından yapılan oylamada 2016 Yılı Faaliyet Raporu oy çokluğu ile kabul edildi. Meclis üyeleri, Pursaklar Belediye Başkanı Selçuk Çetin'e hizmetlerinden dolayı teşekkür ederek Pursaklar'a yapılan hizmetlerde her zaman destek olacaklarını belirtti. - ANKARA