FA Cup'ta Liverpool, 4. Lig Ekibi Plymouth ile 0-0 Berabere Kaldı

FA Cup 3. turda Liverpool, 4. Lig ekibi Plymouth ile yedek ağırlıklı çıktığı maçtan 0-0 beraberlikle ayrıldı.

FA Cup'ta Liverpool, 4. Lig Ekibi Plymouth ile 0-0 Berabere Kaldı

İngiltere FA Cup 3. tur mücadelesinde Liverpool, 4. lig (League 2) ekiplerinden Plymouth ile karşı karşıya geldi. Anfield Road'da oynanan mücadele 0-0 sona erdi ve tur rövanşa kaldı.

YILDIZLAR DA ÇARE OLAMADI

Karşılaşmaya yedek ağırlıklı bir kadroyla başlayan Liverpool, maçın tek hakimi olmasına karşın aradığı golü bulamadı. Jürgen Klopp, 2. yarıda Sturridge, Firmino ve Lallana gibi yıldızlarını oyuna aldı, ancak sonucu değiştiremedi.

İngiltere FA Cup'ta beraberliğin ardından tekrar maçları oynanıyor. Anfield'da yenilmeyerek önemli bir başarıya imza atan Plymouth, rövanşta Liverpool'u saf dışı bırakmaya çalışacak.

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