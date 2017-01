F4 Savaş Uçağı Tarsus'ta

Uçuş ömrünü tamamlamış F4 tipi uçağı sergilenmek üzere Mersin'in Tarsus ilçesine getirildi.



Eskişehir 1. Ana Jet Üs Komutanlığı'ndan alınan F4 tipi savaş uçağı 2 günlük yolculuğun ardından Tarsus'a getirildi.



Tarsus Belediye Başkanı Şevket Can, askeriyede ömrünü tamamlamış F4 uçağını Tarsus'ta Kırklarsırtı Mahallesi'nde bulunan Şht. Hv. Plt. Ütğm. Bahadır Şahin Parkı'nda sergileyeceklerini söyledi.



Tarihi değerlere ve ögelere önem verdiklerini, Kahraman Nusret Mayın Gemisi ve Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk'ün Tarsus'a geldiği treni daha önceden müzeye dönüştürdüklerini ifade eden Başkan Can, F4 savaş uçağını da müzeye dönüştüreceklerini belirtti.



Montaj çalışmalarının devam ettiğini kaydeden Başkan Can, "Tarsus Belediyesi olarak, tarihi değerlere ve öğelere önem veren bir yerel yönetimiz. Tarsus'ta Çanakkale Zafer Parkı'nda 'Nusret Mayın Gemisi Müzesi', İstasyon Meydanı'nda Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk'ün 17 Mart 1923'te şehrimize geldiği tren olan 'Atatürk Treni Anıt Müzesi' ve Kırklarsırtı Mahallemizde 'Osmanlı Parkı'nda Osmanlı Eserleri Müzesi bulundurmaktayız. Bu objeleri hemşerilerimizin milli ve tarihi değerlere sahip çıkması için ziyarete açtık. Bu düşünceden hareket ederek, Kırklarsırtı Mahallemizde bulunan Şht. Hv. Plt. Ütğm. Bahadır Şahin'in anısına yaptırdığımız parkımıza F4 uçağımızı yerleştireceğiz. Vatandaşlarımızın milli duygularını arttırmak, moral-motivasyonunu yükseltmek ve havacılık ruhunu oluşturmak maksadıyla, teşhir edilmek üzere kullanım ömrünü tamamlayan ve Hava Kuvvetleri Komutanlığı envanterinden çıkartılmış F4 uçağının tahsisini istedik. Gerekli yazışmaların ardından yasal prosedürler tamamlanmasının ardından belediyemize ait bir adet F4 uçağı verilmiştir. Hava Kuvvetleri Komutanlığı'ndaki personeller tarafından montaj çalışmaları devam ediyor. İnşallah kısa bir süre sonra F4 uçağımızı sergileyeceğiz. Şehrimize hayırlı uğurlu olsun" dedi. - MERSİN