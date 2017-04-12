F1 Türkiye Şampiyonası, Cumhurbaşkanlığı Himayesine Alındı

Dünyanın en popüler otomobil sporları yarışması olan Formula 1'in (F1) Türkiye Şampiyonası, Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanlığı himayesine alındı.



Edinilen bilgiye göre, 2016 yılında 21 ülkede düzenlenen yarışlar, 2017 yılında 20 ülkede gerçekleştiriliyor.



Türkiye'nin, 2018 yarış takvimine dahil edilmesi ve İstanbul Park Yarış Pisti'nde yarışların düzenlenmesi için F1 Türkiye Şampiyonası, Cumhurbaşkanlığının himayesine alındı.



Şampiyonanın hayata geçirilmesi için süreç işlerken, yarışların ne zaman başlayacağı gibi konular üzerinde çalışılıyor. Tüm hızıyla devam eden çalışmaların tamamlanmasıyla imzaların atılması bekleniyor.



F1 Dünya Şampiyonası, dünyanın en popüler otomobil sporları yarışması olmasının yanı sıra, dört senede bir düzenlenen olimpiyatlardan ve futboldaki Dünya Kupası'ndan sonra, en çok izlenen spor organizasyonu olma özelliği taşıyor.



Tek kişilik ve açık tekerlekli otomobil yarışlarının en yüksek düzeyini oluşturan F1'de, yıl sonunda toplanan puanlara göre Pilotlar ve Takımlar Şampiyonluğu ödülleri veriliyor.



Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, dün F1 CEO'su Chase Carey'i Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde kabul etmiş, kabulde Gençlik ve Spor Bakanı Akif Çağatay Kılıç, Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın ve Cumhurbaşkanlığı Kurumsal İletişim Daire Başkanı Mücahit Küçükyılmaz da hazır bulunmuştu.