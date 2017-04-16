F1 Bahreyn Grand Prix 2017'de Birinci Sebastian Vettel

Formula 1 Bahreyn Grand Prix 2017'de birinci Ferrari takımından Sebastian Vettel oldu.



2017 Formula 1 sezonun üçüncü yarışın F1 Bahreyn Grand Prix 2017'de Sebastian Vettel 1. oldu. Mücadeleye ikinci cepten başlayan Lewis Hamilton, yarışı ikinci sırada noktalarken, kariyerinin ilk pole pozisyonunu elde eden Valterri Bottas ise üçüncü sırayı aldı.



Yarışın başında ikinci sırayı kaybeden Hamilton, pit stop tercihleri sonrasında yerini geri adlı. Güvenlik aracının piste girmesinden iyi yararlanan Ferrari pilotu Sebastian Vettel ilk sırayı Bottas'tan aldı. Bu sıralama yarış sonuna kadar devam etti.



Formula 1'de 2017 sezonunun dördüncü yarışı 30 Nisan 2017'de Rusya'da gerçekleştirilecek. - İSTANBUL