F Senaryo Lab'in 2017 Yetenekleri Belli Oldu

!f İstanbul Bağımsız Filmler Festivali'nin düzenlediği ve genç yeteneklerin projelerine senaryo danışmanlığı fırsatı sunan !f Senaryo Lab'e katılacak projeler belli oldu. 12-16 Mayıs tarihlerinde gerçekleşecek atölyeye, Türkiye'den Melisa Üneri, Pınar Yorgancıoğlu, Emre Kayiş'in, Ortadoğu'dan ise Hadas Ben Aroya, Omar Al Zohairy ve Ihab Jadallah'ın projeleri seçildi.



!f İstanbul Bağımsız Filmler Festivali tarafından düzenlenen ve genç sinemacıların ilk ya da ikinci film senaryolarının geliştirilmesine imkan sağlayan !f Senaryo Lab'in bu yılki projeleri belli oldu. !f İstanbul'un dünyanın önde gelen bağımsız sinema kurumu Sundance Enstitüsü ile 2011 yılında başlattığı ve bugüne dek aralarında "Kaygı", "Ana Yurdu", "Albüm", "Mavi Dalga", "Annemin Şarkısı"nın da bulunduğu 25 projeye senaryo desteği veren !f Senaryo Lab'e Türkiye'den 40'ı aşkın başvuru oldu. Başvuru yapan senaryolar arasından seçilen 3 proje ise, Açık Toplum Vakfı'nın desteğiyle 12-16 Mayıs tarihlerinde Büyükada'da yapılacak çalışmaya katılmaya hak kazandı.



İlk filmi "Babasının Kızı" geçen yıl !f İstanbul'da gösterilen, bu yıl da "Patates Olmasın" adlı kısasıyla !f'e konuk olan Melisa Üneri, "Yırtık" adlı ilk uzun metraj projesiyle Lab'e katılırken; !f'in Türkiye'den Kısalar Seyirci Ödülü'nün bu yılki birincisi 36. İstanbul Film Festivali'nden de mansiyon kazanan "Nebile Hanım'ın Solucandeliği"nin yönetmeni Pınar Yorgancıoğlu'nun "Baharın Gölgeleri"; "Çevirmen", "Kayış" gibi ödüllü kısalarıyla tanınan Emre Kayiş'in de "Anadolu Leoparı" senaryoları Türkiye'den seçilen projeler oldu.



ORTADOĞU'DAN ÜÇ PROJE



Ortadoğu'dan yeni ve sıradışı seslere yer vermek ve bölgeden yönetmenler arasında destek ağı oluşturmak isteyen !f İstanbul, ilk kez Ortadoğu'dan üç projeyi ağırlıyor. Bu yıl !f Keş!f Yarışması'na katılan ilk filmi "People That are Not Me/Kimse Benzemez Bana" ile seyirciden büyük ilgi gören İsrailli yönetmen Hadas Ben Aroya'nın ikinci uzun metrajı "Nymphie", Mısır'dan Omar Al Zohairy'nin "Feathers of a Father" ve Filistin'den Ihab Jadallah'ın "Desert Dogs" senaryoları, !f Senaryo Lab'in Ortadoğu projeleri oldu.



TÜRKIYE'DEN DANIŞMANLIK YEŞIM USTAOĞLU VE EMIN ALPER'DEN



!f Senaryo Lab'in Türkiye'den danışmanlığını ise, en son "Tereddüt" filmi ile ulusal ve uluslararası pek çok ödül kazanmış usta yönetmen, senarist ve yapımcı Yeşim Ustaoğlu ve "Tepenin Ardı", "Abluka" gibi ödüllü filmlerin yazarı ve yönetmeni Emin Alper yaparken, atölyenin diğer eğitmenleri arasında, yazıp yönettiği ilk filmi "Go Fish" ile Berlin'den Teddy başta olmak üzere pek çok ödül toplamış, aralarında "Six Feet Under", "Ugly Betty", "Law & Order"ın da olduğu pek çok ünlü televizyon dizisinde yönetmenlik yapmış Rose Troche ve bağımsız belgesellerin yanı sıra, Ridley Scott, Marc Forster, Roland Emmerich gibi yönetmenlerle de çalışmış yapımcı, senarist ve yönetmen Dante Harper bulunuyor.



TARANTINO'DAN SODERBERGH'E



Ünlü oyuncu ve yönetmen Robert Redford tarafından kurulan Sundance Senaryo Lab, yeni yeteneklerin orijinal film projeleri geliştirebilecekleri ve önde gelen yazarlar ve yönetmenlerle çalışabilecekleri bir ortam yaratmak amacıyla 1981 yılında başladı. Quentin Tarantino'dan Darren Aronofsky'ye, Steven Soderbergh'den Shirin Neshat ve Paul Thomas Anderson'a günümüzün önde gelen yönetmen ve senaristlerinin sinema tarihine geçen projelerinin ilk adımlarını attıkları Sundance Senaryo Lab, 2011'den beri de !f İstanbul kapsamında Türkiye ve komşu ülkelerden projelere senaryo danışmanlığı imkanı yaratıyor.



- İstanbul