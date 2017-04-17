F. Dilek İmam 3 Doz "Diyabetin Desenleri"
F. Dilek İmam 3 Doz 'Diyabetin Desenleri' adlı sergi 18 Nisan - 2 Mayıs tarihleri arasında saat: 18.00'da İzmir Sanat Kültürpark'da görülebilir.
F. Dilek İmam 3 Doz 'Diyabetin Desenleri' adlı sergi 18 Nisan - 2 Mayıs tarihleri arasında saat: 18.00'da İzmir Sanat Kültürpark'da görülebilir.
Detaylar :
İl : İzmir
İlce : Konak
Mekan : İzmir Sanat
Mekan Adresi : Kültürpark 26 Ağustos Kapısı
Başlangıç Saati : 18.04.2017 09: 00: 00
Bitiş Saati : 02.05.2017 18: 00: 00
Kategori : F. Dilek İmam 3 Doz "Diyabetin Desenleri"
Tür : Sergi
Ücretlimi? : Hayır
Kaynak: Etkinlik.io