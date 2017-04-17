F. Dilek İmam 3 Doz "Diyabetin Desenleri"

F. Dilek İmam 3 Doz 'Diyabetin Desenleri' adlı sergi 18 Nisan - 2 Mayıs tarihleri arasında saat: 18.00'da İzmir Sanat Kültürpark'da görülebilir.

F. Dilek İmam 3 Doz

F. Dilek İmam 3 Doz 'Diyabetin Desenleri' adlı sergi 18 Nisan - 2 Mayıs tarihleri arasında saat: 18.00'da İzmir Sanat Kültürpark'da görülebilir.

Detaylar :

İl : İzmir

İlce : Konak

Mekan : İzmir Sanat

Mekan Adresi : Kültürpark 26 Ağustos Kapısı

Başlangıç Saati : 18.04.2017 09: 00: 00

Bitiş Saati : 02.05.2017 18: 00: 00

Kategori : F. Dilek İmam 3 Doz "Diyabetin Desenleri"

Tür : Sergi

Ücretlimi? : Hayır

Kaynak: Etkinlik.io

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