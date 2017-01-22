Ezine'de Şehitler İçin Mevlit Okutuldu

Ezine ilçesine bağlı Üvecik köyünde şehitler için mevlit okutuldu.



Köy camisindeki mevlitte, 15 Temmuz demokrasi şehitleri ve Çanakkale şehitleri için dualar edildi.



Mevlide, AK Parti Çanakkale İl Başkanı Yeşim Karadağ, Başkan Yardımcıları Murat Yahya Sezgin, Murat Saruhan, Adem Yılmaz, Yönetim Kurulu üyeleri, il ve ilçe yöneticileri ile çok sayıda vatandaş katıldı.



Üvecik Muhtarı Tuncer Şaşkın, gazetecilere yaptığı açıklamada, bu etkinliğin ilkini gerçekleştirdiklerini söyledi.



Bunu geleneksel hale getirmeyi planladıklarını ifade eden Şaşkın, "15 Temmuz'da ülkemiz büyük bir badire atlatmış, hainler emellerine ulaşamamış ve ülkemiz huzur içinde yaşamaya devam etmekte ve büyük Türkiye yolunda hızla ilerlemektedir. Maalesef bu hain darbe girişimi sırasında bir çok kişiyi şehit verdik ve gazilerimiz oldu. Ayrıca ülkemiz yıllardır terör belasıyla mücadele etmekte ve birçok yiğit vatan evladı da maalesef şehit olmaktadır. Kurtuluş Savaşı'nda bu vatanın ancak bizim olduğunu tüm dünyaya ilan ederken de başta Çanakkale'de olmak üzere tüm yurtta on binlerce şehit verdik. Allah onlardan razı olsun. Onlara minnettarız ve bu kahramanlıklarını da unutmayacak, unutturmayacağız." dedi.