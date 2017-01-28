Ezine'de Ev Yangını

Ezine ilçesine bağlı Körüktaşı köyünde çıkan yangında bir ev zarar gördü.



Alınan bilgiye göre, Mehmet Deniz Albayrak'ın evinde henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı.



Çevredekilerin haber vermesi üzerine olay yerine gelen Ezine Belediyesine bağlı itfaiye ekipleri yangına müdahale etti.



Kısa sürede kontrol altına alınan yangında, ev kullanılamaz hale gelirken olayla ilgili soruşturma başlatıldı.