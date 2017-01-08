Ezine'de "Bilinçli Bir Veliyim" Konulu Seminer

Ezine Gazi Ortaokulu tarafından, "Bilinçli Bir Veliyim" konulu seminer düzenlendi.



Ezine Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Salonu'nda gerçekleşen seminere İlçe Milli Eğitim Müdürü Ahmet Doğan, Şube Müdürü Çağlar Uğurlu, Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Müdürü Kamil Çalışal, öğretmenler ve veliler katıldı.





Okulun 7. ve 8. sınıf öğrenci velilerine yönelik düzenlenen seminerde, Gazi Ortaokulu öğretmeni ve Psikolojik Danışman Nesli Karabey tarafından, "Ergenlik Döneminin Özellikleri", Psikolog Sevde Ergin tarafından, "Sınav Kaygısı ve Başetme Yolları", Psikolojik Danışman Fatma Yıldız tarafından da, "İletişim ve İletişim Engelleri" konularında bilgilendirmelerde bulunuldu.



Seminer sonunda velilere dağıtılan anket formları ile geri dönüşümler alındı.