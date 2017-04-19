Ezidiler Buruk Bayram Yaşıyor

Batman'ın Beşiri ilçesine bağlı Oğuz köyü Onbaşı mezrasında yaşayan Ezidiler, Irak'ın Sincar ve Şengal bölgelerindeki DEAŞ saldırılarından dolayı kutsal bayramları olan "Çarşemba Sor"u buruk geçiriyor.



Her yıl nisan ayının 13'ünden sonraki ilk çarşamba günü kutlanan bayramda, Beşiri ilçesine bağlı Oğuz köyü Onbaşı mezrasında yaşayan Ezidiler, ilk olarak yakınlarının mezarlarını ziyaret etti.



Daha sonra farklı renklerde ördükleri ipleri, çocukların bileklerine hastalanmasınlar diye bağladı ve farklı renklere boyadıkları yumurtalar tokuşturarak bayramlarını kutladı.



Ezidilerin Irak'ın Şengal ve Sincar bölgelerinde DEAŞ saldırılarına maruz kalmasından dolayı büyük zulüm yaşadıklarını vurgulayan Kenan Kartal, "Bunun hüznünü yaşadık. İster istemez kendi içimizde bu acıyı yaşadık." dedi.



Şengal'den kaçarak buraya yerleşen Ferhan Daği ise DEAŞ zulmünden kaçmak zorunda kaldıklarını, bu nedenle bayramlarını buruk kutladıklarını bildirdi.



Daği, "Şengal'de bayramımızı en güzel şekilde kutluyorduk ama burada buruk bir şekilde kutluyoruz. Yaşadığımız sürece bu zulmü unutmayacağız." ifadesini kullandı.